В Алтайском крае объявили штормпрогноз из-за сильного ветра

Водителям следуют быть внимательнее на дорогах Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае сегодня, 23 января, объявлен штормпрогноз. Информация об этом появилась на сайте регионального Гидрометцентра.

Синоптики прогнозируют усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Местами порывы могут достигать до 25-27 метров в секунду. Также ожидаются метели и снег. Водителям следуют быть внимательнее на дорогах.

Завтра, 24 января, температура воздуха составит -6... -11 градусов днем. По прогнозам гидрометцентра, будет небольшой, местами умеренный снег и метели. Ветер будет западный, со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.

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