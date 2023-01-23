В Алтайский край на смену морозам пришло потепление с метелью

Ожидаются метели Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайский край после морозов пришло потепление с метелью, сильным ветром. Подробный прогноз представлен в региональном Гидрометцентре.

Во вторник, 24 января, ожидается -6… -11 градусов. Возможен небольшой снег, местами умеренный снег и метели. В среду, 25 января, будет немного холоднее. Столбики термометров покажут -11… -16 градусов.

По-настоящему потеплеет в среду, 26 января. Синоптики прогнозируют до -11 градусов, а в предгорьях до -1 градуса. Также ожидается сильный ветер.

- На большей части территории небольшой, местами умеренный, по северу местами сильный снег, метели, - уточняют в Гидрометцентре.

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