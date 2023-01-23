В Барнауле возбудили уголовное дело после падения наледи с крыши дома на 20-летнюю девушку

Девушка проходит лечение в больнице Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Барнауле 6 января на 20-летнюю девушку упала наледь с крыши многоквартирного дома. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает следственный комитет и прокуратура по Алтайскому краю.

Известно, что инцидент произошел на улице Петра Сухова, 77. Наледь упала, так как сотрудники управляющей компании не выполнили работы по очистке снега с крыши дома. Девушка получила травмы, причинившие ей тяжкий вред здоровью. Потерпевшая была госпитализирована, на данный момент проходит лечение в больнице.

Следователям предстоит дать юридическую оценку действиям сотрудникам ответственной за многоквартирный дом управляющей компании. Назначены экспертизы, проводится сбор доказательной базы. Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ. Прокуратура контролирует ход расследования.

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