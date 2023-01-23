Житель алтайского села стал героем шоу Андрея Малахова

Виталий Греков в гостях у Андрея Малахова. Скриншот видео выпуска шоу "Песни от всей души"

Житель алтайской глубинки Виталий Греков неожиданно для себя стал героем шоу Андрея Малахова «Песни от всей души».

Он проживает в селе Кокши Советского района. Виталий – обычный и скромный житель села. Даже никогда не думал заявлять о себе на всю страну. Все решил случай – его знакомый написал письмо в передачу Андрея Малахова, в котором рассказал о нем и вот Виталий – открывает очередной выпуск шоу.

- Смотрю передачу и пришла мысль написать о Виталии Грекове. Это простой житель моего села в глубинке Алтайского края, Советского района, села Кокши, рядом со знаменитым озером Лебединым, - пишет Сергей Акимов. – Виталий – наш талант! Он всей душой отдан самодеятельности. Думаю, вам будет интересно пригласить его на вашу передачу и познакомиться с ним.

Виталий Греков исполнил песню «Некогда жить» из репертуара Михаила Евдокимова. Его соло оказалось эмоциональным настолько, что в пляс кинулись все гости шоу и даже сам Андрей Малахов стоя аплодировал уроженцу Алтайского края.

Виталий Греков в гостях у Андрея Малахова. Скриншот видео выпуска шоу "Песни от всей души"

Талантливый житель села Кокши рассказал, что ему 52 года, он водитель, воспитывает двух детей.

- У вас там просто кузница кадров: Шукшин, Евдокимов, Золотухин, Рождественский, вы, - поставил Малахов своего гостя в один ряд со знаменитыми уроженцами Алтая.

Пением Виталий увлекся еще в школе. А около года назад решил освоить баян. Решил, что надо как-то развивать в себе творческое начало.

- У меня сын отучился игре на баяне. Надо было еще с ним ехать учиться, но не получилось, - признается он. – У меня отец баянист. В родне многие музыканты.

К сожалению, свободного времени у Грекова практически нет, а хотелось бы уделять больше внимания музыкальному инструменту. Он старается помогать по хозяйству своей матери – инвалиду I группы по зрению. Женщина живет отдельно в большом доме и поэтому сын для нее и глаза и руки.

Виталий Греков в гостях у Андрея Малахова. Скриншот видео выпуска шоу "Песни от всей души"

- Виталий для меня – это самая надежная опора, - говорит Людмила Владимировна. – Без него я бы не смогла.

Он и дом растопить помогает, и гуляет с мамой, когда есть и возможность.

- Вот так проходит практически каждый день. Для меня это не тягость, потому что мама – это самое святое для каждого человека, - признается Виталий.

- Я очень благодарна за то, что он так ко мне относится. Мое подспорье, - добавляет она.

Специально для мамы Виталий исполнил еще одну ее любимую песню – «Мама» Стаса Михайлова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мария Шукшина стала гидом музея в Сростках

В Мемориальном музее-заповеднике Василия Шукшина в селе Сростки Алтайского края появился медиагид. Экскурсии в нем ведет дочь писателя, режиссера и актера Мария Шукшина (подробнее)