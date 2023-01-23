Парящая лапша и люди-невидимки. Три занимательных трюка на морозе

Для всех экспериментов нужен хороший минус Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Алтайского края 22 января пережили, наверное, одну из самых холодных ночей этой зимы. Кое-где термометры показывали аж минус 52 градуса! Такой морозище помогает творить настоящие чудеса. Так, фотограф «Комсомолки» Олег Укладов показал необычные фокусы с одеждой, лапшой и кипятком.

Стоячая одежда

Эти фото, на первый взгляд, выглядят мистическими. Такое впечатление, что на камеру сняты люди-невидимки в одежде. На самом деле, никакой мистики тут нет.

Такое впечатление, что на камеру сняты люди-невидимки Фото: Олег УКЛАДОВ

- Вечером в субботу, 21 января, я намочил халат, джинсы и рубашку. Дал воде немного стечь, чтобы не образовались ледяные лужи, и вывесил на ночь на балкон. Повесил на плечики, чтобы одежда сохранила форму, - делится фотограф.

Утром с сыном они вынесли замерзшие вещи на улицу, прихватив с собой лопату. На алле пр. Ленина выкопали ямки, поставили в них одежду, присыпали, утрамбовали, и вуаля – фигуры готовы!

Композиции можно делать, как говорится, по ходу пьесы Фото: Олег УКЛАДОВ

- А дальше можно делать композиции, как говорится, по ходу пьесы, - отмечает Олег Укладов.

Еда и вилка

В этом эксперименте тоже нет никакой магии. Вилку нужно к чему-нибудь примотать скотчем (например, к стулу) и аккуратно свесить с нее в тарелку заваренную лапшу.

Лапша не сломается, если по ней не ударять Фото: Олег УКЛАДОВ

- В таком виде оставляешь на ночь на морозе. Утром отлепляешь скотч, и вилка висит. Лапша выдержит, не сломается, если только по ней не ударять, - заверил фотограф.

Утром отлепляешь скотч, и вилка висит Фото: Олег УКЛАДОВ

Облако из кипятка

А этот занимательный трюк известен уже давно: набрать кипятка и на морозе плеснуть вверх. Горячая вода в полете превращается в пар, капли моментально замерзают и оседают густым ледяным облаком.

- Кипяток можно вынести в термосе или термокружке. Но не всегда этот трюк с первого раза получается, - уточнил Олег Станиславович.

Капли воды на морозе моментально замерзают Фото: Олег УКЛАДОВ

Тут главное, чтобы мороз подходящий стоял. Если температура выше -25, за такое даже браться не стоит.

- Вообще для всех экспериментов нужен хороший минус. Чем ниже температура, тем лучше! – подытожил экспериментатор.

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