В Барнауле учитель начальных классов ударил школьника лицом об парту

Суд запретил учителю заниматься педагогической деятельностью на протяжении года Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле учитель начальных классов бил учеников деревянной линейкой, хватал за шею и волосы, а одного ученика и вовсе ударила лицом об парту. Его признали виновным в преступлении по ст. 156 УК РФ. Подробности рассказали в Управлении юстиции Алтайского края.

- В ходе судебного разбирательства подсудимый заявил о частичном признании вины в отношении одного из несовершеннолетних. Его законный представитель обратился с заявлением о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон, - уточняют в управлении.

Суд, учитывая все смягчающие обстоятельства, положительные характеристики, грамоты, назначил педагогу наказание в виде штрафа в размере 24 тыс. рублей, а также запретил заниматься педагогической деятельностью на протяжении года. Отметим, что оснований для прекращения уголовного преследования по одному из эпизодов в связи с примирением мировой судья не усмотрел.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В алтайскую школу ворвался бывший ученик с пистолетом

Несовершеннолетний мальчик перепрыгнул через турникет (подробнее)