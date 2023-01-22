В алтайскую школу ворвался бывший ученик с пистолетом

Пистолет был не настоящий, а игровой Фото: Олег УКЛАДОВ

В школе №1 Новоалтайска 20 января на входе задержали молодого человека, который зашел в здание и резко перепрыгнул через турникет.

В паблике «Инцидент Барнаул» сообщается, что при этом у юноши выпал предмет, похожий на магазин от оружия. Охрана тут же нажала тревожную кнопку, и на вызов быстро прибыли две машины Росгвардии. Парня задержали и увезли.

Как сообщили «Комсомолке» в управлении Росгвардии, задержанный оказался бывшим учеником этой школы 2005 года рождения (несовершеннолетний). Пистолет, как выяснилось, у него действительно был, только не настоящий, а игровой - страйкбольный.

Юношу доставили в отдел по делам несовершеннолетних. Там ограничились воспитательной беседой, так как никакого состава правонарушения выявлено не было.