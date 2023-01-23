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НовостиОбщество23 января 2023 7:48

В Барнауле вырос тариф на обслуживание лифтов с 1 января

Плата выросла на 7,6%
Антонина Лышова
Новые предельные цены указаны в постановлении администрации

Новые предельные цены указаны в постановлении администрации

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле с 1 января увеличилась стоимость комплексного обслуживания лифтов. Об этом сообщает «Алтапресс».

Как рассказал председатель барнаульского ТСЖ «Красноармейский, 53» Константин Емешин, плата за месяц пришла на 7,6% больше предыдущего.

- Тариф, который выставила лифтовая компания с 1 января, составляет 4,87 рублей с 1 кв. м общей площади квартиры. До этого жильцы платили по 4,52 рубля, - пишет издание.

Отметим, что компания, которая выставила счет, ссылается на постановление администрации города от 27 декабря 2022 года. Это документ подписал мэр Вячеслав Франк. В документы указаны новые предельные цены на содержание, ремонт и техобслуживание лифтов в многоквартирных домах.

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