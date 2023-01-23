В Барнауле вырос тариф на обслуживание лифтов с 1 января

Новые предельные цены указаны в постановлении администрации
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Барнауле с 1 января увеличилась стоимость комплексного обслуживания лифтов. Об этом сообщает «Алтапресс».
Как рассказал председатель барнаульского ТСЖ «Красноармейский, 53» Константин Емешин, плата за месяц пришла на 7,6% больше предыдущего.
- Тариф, который выставила лифтовая компания с 1 января, составляет 4,87 рублей с 1 кв. м общей площади квартиры. До этого жильцы платили по 4,52 рубля, - пишет издание.
Отметим, что компания, которая выставила счет, ссылается на постановление администрации города от 27 декабря 2022 года. Это документ подписал мэр Вячеслав Франк. В документы указаны новые предельные цены на содержание, ремонт и техобслуживание лифтов в многоквартирных домах.
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