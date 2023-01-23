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НовостиОбщество23 января 2023 6:13

«Горячую линию» по вопросам ЖКХ открыли на Алтае

Жители региона могут получить консультацию специалистов
Антонина Лышова
Телефон «горячей линии»:8 (3852) 66-54-27 и 24-99-59

Телефон «горячей линии»:8 (3852) 66-54-27 и 24-99-59

Фото: Антонина Лышова

В Алтайском крае открыли «горячую линию» по вопросам ЖКХ. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Горячая линия начала работать с января 2023 года. Жители региона могут получить консультацию специалистов по вопросам оказания жилищно-коммунальных услуг.

Телефон «горячей линии»:8 (3852) 66-54-27 и 24-99-59. Ее будут проводить с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00, в пятницу с 9:00 до 12:45. Обеденный перерыв с 12:45 до 13:15.

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