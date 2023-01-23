На Алтае льготники могут получить 100 тыс. рублей на компенсацию расходов по газификации

Также будут предоставляться субсидии Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае отдельные категории льготников смогу получить по 100 тысяч рублей на компенсацию расходов по газификации. Об этом сообщают в телеграм-канале Алтайского Заксобрания.

С 13 января данную компенсацию могут получить многодетные семьи, члены семей мобилизованных граждан, члены семей погибших ветеранов боевых действий.

- В ближайшее время также будет принято Постановление Правительства Алтайского края о предоставлении субсидии этим же категориям льготников на покупку газового оборудования и проведение работ внутри границ земельного участка, - пишут в телеграм-канале.

Как в предоставлении компенсации, так и в оформлении субсидии размер материальной помощи составляет 100 тысяч рублей. В бюджете крае на эти цели выделено 150 млн рублей.

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