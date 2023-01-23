Барнаульцы выступили против сноса деревьев ради строительства жилкомплекса на Змеиногорском тракте

На участке планируют возвести комплекс из пяти девятиэтажных домов Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Барнаула выступают против строительства жилого комплекса на Змеиногорском тракте 35 «Б». Как сообщает «Банкфакс», это связано с тем, что здания в планах построить в лесной чаще, а для этого потребуется снос деревьев.

Отметим, что одна из строительных компания планирует возвести на участке комплекс из пяти девятиэтажных домов. Рядом находятся другие ЖК, санаторий. При этом большую часть занимает лес.

Назначение данного участка – строительство индивидуальных жилых домов. При этом по Генплану разрешается строительство дома от пяти до восьми этажей. Площадь участка 11 963 квадратов. На сайте профильного ведомства велись обсуждения на тему разрешения изменить назначение участка, чтобы на нем можно было вести высотную застройку.

В общественных обсуждениях принимали участие 35 человек. Все они выступили против высотной застройки. Основная причина – снос деревьев.

- Какое решение примут власти в связи с данными замечаниями, пока неизвестно. Результаты общественных обсуждений вместе с позицией граждан направлены в барнаульскую комиссию по землепользованию и застройке, - пишет издание.

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