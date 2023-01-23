Лес на 13 млн рублей пытались незаконно провезти в Казахстан из Алтайского края

Контрабандисты подделали документы Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае осудили пособника контрабандистов леса. Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, он помогал провезти крупную партию лесоматериалов в Казахстан.

По данным суда и следствия, в период с января 2021 года по март 2022 года житель Рубцовска помогал контрабандистам незаконно проводить через таможенную границу Алтайского края с Казахстаном «стратегически важные ресурсы» на общую сумму более 13 млн рублей. Груз проводили под видом экономических сделок с помощью фальшивых документов на транспортировку древесины.

Когда преступление было раскрыто, то уголовное дело в отношении пособника и самих контрабандистов были выделены в отдельные производства.

- Рубцовский районный суд Алтайского края постановил приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (пособничество в контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере), - отметили в ведомстве.

По решению суда мужчине назначен условный срок в виде трех лет и четырех месяцев лишения свободы с испытательным сроком на два года и штрафом в 150 тысяч рублей.

Как уточнили «Комсомолке» в прокуратуре, дело в отношении других лиц еще расследуется.

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