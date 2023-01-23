Жещине пришлось ехать на работу с пересадкой Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Барнаула пожаловалась на работу общественного транспорта. Женщина на протяжении часа ждала автобус №29, сообщают в телеграм-канале «Черное и Белое Барнаул».

Горожанка ждала автобус с 6:55 до 7:55. Следующий на остановку в районе Солнечной поляны по расписанию должен был приехать только в 8:35.

- Отморозила ноги и руки, а транспорта так и не было, что пришлось ехать на работу с пересадкой. Цены подняли на автобусы, а ездить как положено не научились, - пишет женщина.

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