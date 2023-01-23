23 января Барнаул сковали 8-балльные пробки

Движение затруднено на проспектах Калинина и Строителей
Фото: Олег УКЛАДОВ
Барнаул сегодня утром, 23 января, сковали пробки. Как указывают «Яндекс.Карты», их оценивают в восемь баллов.
Движение затруднено на проспектах Калинина и Строителей. Также пробки на Змеиногорском, Павловском и Южном трактах. Заторы наблюдаются на улицах Юрина, Власихинской, Советской Армии.
Ранее мы писали, что движение на Змеиногорском тракте затруднено из-за аварии. Произошла массовая авария с маршруткой. На место выехал экипаж ДПС.
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