23 января Барнаул сковали 8-балльные пробки

Движение затруднено на проспектах Калинина и Строителей Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаул сегодня утром, 23 января, сковали пробки. Как указывают «Яндекс.Карты», их оценивают в восемь баллов.

Движение затруднено на проспектах Калинина и Строителей. Также пробки на Змеиногорском, Павловском и Южном трактах. Заторы наблюдаются на улицах Юрина, Власихинской, Советской Армии.

Ранее мы писали, что движение на Змеиногорском тракте затруднено из-за аварии. Произошла массовая авария с маршруткой. На место выехал экипаж ДПС.

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