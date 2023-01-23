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НовостиПроисшествия23 января 2023 2:53

В Барнауле на Змеиногорском тракте маршрутка попала в аварию

Движение на участке затруднено
Антонина Лышова
На место выехал экипаж ДПС

На место выехал экипаж ДПС

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле сегодня утром, 23 января, произошло ДТП с маршруткой на Змеиногорском тракте. Подробности случившегося рассказали очевидцы.

Известно, что авария произошла в районе остановки «Телецентр». Столкнулись маршрутка и два автомобиля. На данный момент нет информации о пострадавших. Серьезно поврежден транспорт. Движение на участке затруднено.

Как пояснили в ГИБДД по Барнаулу, в дежурную часть участники ДТП не обращались. На место выехал экипаж ДПС.

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