В Барнауле на Змеиногорском тракте маршрутка попала в аварию

На место выехал экипаж ДПС
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Барнауле сегодня утром, 23 января, произошло ДТП с маршруткой на Змеиногорском тракте. Подробности случившегося рассказали очевидцы.
Известно, что авария произошла в районе остановки «Телецентр». Столкнулись маршрутка и два автомобиля. На данный момент нет информации о пострадавших. Серьезно поврежден транспорт. Движение на участке затруднено.
Как пояснили в ГИБДД по Барнаулу, в дежурную часть участники ДТП не обращались. На место выехал экипаж ДПС.
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