В Барнауле на Змеиногорском тракте маршрутка попала в аварию

На место выехал экипаж ДПС Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле сегодня утром, 23 января, произошло ДТП с маршруткой на Змеиногорском тракте. Подробности случившегося рассказали очевидцы.

Известно, что авария произошла в районе остановки «Телецентр». Столкнулись маршрутка и два автомобиля. На данный момент нет информации о пострадавших. Серьезно поврежден транспорт. Движение на участке затруднено.

Как пояснили в ГИБДД по Барнаулу, в дежурную часть участники ДТП не обращались. На место выехал экипаж ДПС.

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