Движение поездов после ЧП на Алтае восстановлено

В результате ЧП никто не пострадал, был лишь нарушен габарит соседнего пути. Фото: Восточный МСУТ СК России

После ЧП на алтайской станции Калманка 22 января движение поездов, восстановлено, сообщили в Западно-Сибирской железной дороге.

Напомним, в 02:42 произошел сход с рельсов двух порожних вагонов грузового поезда. В результате более чем на пять часов было задержано отправление пригородного поезда «Алейская – Барнаул». Всех пассажиров (их было 28) доставили до Барнаула автобусом, пятерым полностью вернули деньги за билеты.

В результате ЧП никто не пострадал, вагоны не опрокинулись, был лишь нарушен габарит соседнего пути. В ликвидации последствий принимал участие восстановительный поезд. На месте работала комиссия Западно-Сибирской железной дороги.

Между тем, Барнаульский следственный отдел на транспорте проводит доследственную проверку. По результатам будет принято процессуальное решение.

Более подробную информацию о движении поездов можно получить по тел.: 8-800-775-00-00.