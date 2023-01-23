В барнаульском аэропорту в 2022 году зафиксировали рекордный пассажиропоток

Проходящий пассажиропоток по итогам 2022 года вырос на 20,5% и впервые превысил шестисоттысячный рубеж Фото: Олег УКЛАДОВ

В аэропорту Барнаула зафиксировали исторический максимум по числу пассажиров. Пассажиропоток составил 627, 6 тыс. человек. Об этом сообщает Минтранс Алтайского края.

- В аэропорту города Барнаула зафиксирован исторический максимум по числу пассажиров. Проходящий пассажиропоток по итогам 2022 года вырос на 20,5% и впервые превысил шестисоттысячный рубеж, - уточняют министерстве.

Напомним, что из столицы Алтайского края можно улететь в Москву, Санкт-петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Омск, Томск, Сочи, Красноярск, Иркутск, Новый Уренгой, Пермь, Сургут. Также в этом году открылось и новое аваинаправление в Тюмень.

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