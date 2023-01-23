Стало известно, какая компания будет строить трехуровневую дорожную развязку в Барнауле

Развязка соединит Южный и Змеиногорский тракты, а также федеральную трассу А-322
Фото: Минтранс Алтайского края
В Барнауле трехуровневую развязку на Змеиногорском тракте будет строить московская Региональная строительная компания. Об этом сообщает «Толк».
Как пишет издание, в компании заверили, что объект будет сдан вовремя, а неудобства из-за перекрытия движения сведут до минимума. Стоимость контракта составляет 2,9 млрд рублей. Изначальная сумма была 3,2 млрд. рублей.
Напомним, что новая развязка соединит Южный и Змеиногорский тракты, а также федеральную трассу А-322. Она улучшить пропускную способность. Развязку планируют ввести в эксплуатацию в 2023-2024 г..
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