Власти рассказали, какой будет новая развязка на Змеиногорском тракте в Барнауле

Развязка будет трехуровневой Фото: Минтранс Алтайского края

К концу 2023 года в Барнауле хотят построить трехуровневую развязку на пересечении Змеиногорского и Южного трактов. О том, на каком этапе работы находятся сейчас и как будет выглядеть новый объект, рассказал министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.

Проект уже разработали, в данный момент он проходит государственную экспертизу Алтайского края. По словам министра, выбирая вариант пересечения, остановились на транспортной развязке в трех уровнях, которая способна пропустить на перспективу до 62 тысяч автомобилей в сутки.

– Работоспособность нижнего уровня развязки-тоннеля обеспечивается подпорными стенками с частичным оформлением светопрозрачными конструкциями. Средний уровень (движение по нему осуществляется и сейчас) - это увеличенное кольцевое пересечение. Верхний уровень развязки представляет собой путепровод индивидуальной разработки, – сказал Антон Воронов.

Металлический пространственный каркас обеспечит визуальную легкость и технологичность сооружения.

– В ближайшее время мы планируем получить положительное заключение экспертизы и приступить к реализации объекта, – резюмировал министр.

Ранее мы писали, что летом специалисты планировали провести подготовительные работы по переносу коммуникаций и сетей. К более масштабным мероприятиям могут приступить в зимний период, когда снижается транспортная нагрузка.

Весной 2023 года хотят начать строительство кольцевого пересечения и съездов. Летом 2023 года займутся пролетными строениями путепровода. В это время возможны краткосрочные изменения схемы движения на период монтажа. Работами по большей части займутся ночью, ведь в это время транспортная нагрузка в данном месте минимальна.

Новую развязку планируют ввести в эксплуатацию в ноябре 2023 года.

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