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НовостиОбщество23 января 2023 1:32

Синоптики рассказали, какая погода будет 23 января в Алтайском крае

Морозы сменятся потеплением
Антонина Лышова
В отдельных районах небольшой, по северу местами умеренный снег, метели

В отдельных районах небольшой, по северу местами умеренный снег, метели

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 23 января температура воздуха составит -9... -14 градусов. По югу местами потеплеет до -3... -8 градусов. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

- В отдельных районах небольшой, по северу местами умеренный снег, метели. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 17-22 м/с, - обещают синоптики.

В Барнауле ожидается -9... -11 градусов. Синоптики прогнозируют небольшой снег, метели. Ветер будет дуть юго-западный, 7-12 м/с, возможны порывы до 17 м/с.

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