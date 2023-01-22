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НовостиОбщество22 января 2023 12:41

На Алтае резко потеплеет до -3 градусов

При этом местами ожидаются метели
Александра Сапожкова
Прогноз погоды на 23 января 2023 в Алтайском крае

Прогноз погоды на 23 января 2023 в Алтайском крае

Фото: Олег УКЛАДОВ

23 января в Алтайском крае ожидается резкое потепление.

По данным Гидрометцентра региона, температура в понедельник днем составит -9,-14 градусов, а в предгорьях местами поднимется до -3,-8. При этом в отдельных районах небольшой снег и метели.

Уточняется, что теплеть начнет к утру. Еще ночью температура будет держаться в пределах -15,-20 градусов, по востоку местами в районе -25,-30. А к рассвету столбик термометра поднимется до -11,-16, по востоку до -19,-24.

Порывы ветра 23 января могут достигнуть 18-21 метра в секунду.