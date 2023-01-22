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НовостиПроисшествия22 января 2023 7:57

На Алтае ночью с путей сошли два вагона грузового поезда

Транспортная прокуратура выясняет обстоятельства
Александра Сапожкова
Место происшествия. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Место происшествия. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

В Алтайском крае 22 января около 3 часов ночи с путей сошли два порожних вагона грузового поезда. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По предварительным данным, ЧП случилось в Калманском районе при отправлении грузового поезда с железнодорожной станции Калманка. Во время схода вагоны не опрокинулись. В результате были задержаны пригородный электропоезд «Алейская-Барнаул» и один грузовой поезд.

Сейчас барнаульский транспортный прокурор устанавливает причины и обстоятельства ЧП.