Депутат Мария Прусакова пожаловалась в ФАС на рост цен за коммунальные услуги на Алтае

Мария Прусакова Фото: Олег УКЛАДОВ

Первый секретарь алтайского крайкома КПРФ и депутат Госдумы Мария Прусакова направила запрос в Федеральную антимонопольную службу по поводу роста платы за коммунальные услуги в регионе. Об этом она рассказала в своем телеграм-канале.

Мария Прусакова отметила, что к ней поступали многочисленные жалобы из-за резкого роста тарифов ЖКХ. У некоторых жителей региона плата за коммунальные услуги выросла до 30%.

- По всему Алтайскому краю собрано уже несколько тысяч подписей против такого варварства. Все обращения с требованиями о снижении тарифов в нашем регионе я лично передам в Правительство РФ, - написала депутат.

Ранее мы писали, что в декабре 2022 года жителям Барнаула пришли квитанции за отопление по новым тарифам. Горожане оказались шокированы цифрами.

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