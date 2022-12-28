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Общество28 декабря 2022 6:00

«Шок-контент». Барнаульцы недоумевают от роста счетов за отопление

Жители Барнаула возмущаются выросшими счетами за отопление
Вера Березовская
Жителям Барнаула пришли квитанции за отопление по новым тарифам

Жителям Барнаула пришли квитанции за отопление по новым тарифам

Фото: Олег УКЛАДОВ

В декабре жителям Барнаула пришли квитанции за отопление по новым тарифам. Горожане оказались шокированы цифрами.

«Богатые будут богаче»

– Пришла квитанция за коммунальные услуги за декабрь. За отопление 4352 рубля! Такого не было в самые холодные зимы! Квартира 40 квадратных метров,- написала участница паблика «Barnaul22» Татьяна.

Комментатор Наталья Захарова в ответ к посту привела свои цифры: плата только за отопление в квартире площадью 54 кв. метра составила 4 028 рублей, а в целом сумма составила 8 351 рубль.

– Квитанция без электроэнергии – 9032 руб. за 65 «квадратов», за отопление 4726,61. Ужас! – добавила Юлия Малахова.

– Когда заходишь в личный кабинет «Системы город», надо предупреждать, что это шок-контент. Молодцы, хорошо повысили тарифы на отопление. Ну, хоть у кого-то мечты сбываются. Богатые будут богаче, - отметила Даша Петрова.

«Топим улицу»

Одна из причин такой суммы в платежках объясняется тем, что в декабре произошло второе за год повышение тарифов на коммунальные услуги. В Барнауле разница по совокупному платежу не должна превышать 14,7%.

Плата за отопление составляет львиную долю от суммы платежки. В Барнауле большую часть потребителей обслуживает Сибирская генерирующая компания, которая повысила тариф 2241,440 до 2488,010 рублей за Гкал. Рост составил 11%.

Но сумма складывается еще и из объема начисленных услуг. В декабре потребленных Гкал во многих квартирах оказалось больше, чем в ноябре, причем, по мнению горожан, топили неоправданно сильно.

«Окна дома все открыты, батареи перекрываем, стояки жарят, что в минус 30 дышать не чем. Топим улицу и помогаем кому-то заработать», – написала Наталья Захарова.

Куда жаловаться

В правительстве Алтайского края отмечают, что в регионе продолжает действовать система компенсаций выплат за счет бюджета.

С декабря во всех муниципалитетах Алтайского края совокупный платеж гражданина за коммунальные услуги не может вырасти более чем на 10,3%, а в Барнауле и Бийске не более чем на 14,7% и 11,4% соответственно.

– Если рост выше, то необходимо обращаться за уточнениями порядка оформления и выдачи компенсаций в администрации городов и районов. Также, каждая ситуация, связанная с начислением платы за потребленные коммунальные услуги, требует индивидуального рассмотрения. Чтобы разрешить Ваши сомнения, напишите письменное обращение в Госинспекцию края, приложив копии квитанций за несколько месяцев, и направьте любым удобным для Вас способом, – прокомментировали в правительстве региона.

Письменное обращение в Госинспекцию края можно направить в личный кабинет в ГИС ЖКХ, почтой или доставить лично по адресу: пр. Ленина, 7, г. Барнаул, 656043. Специалисты инспекции должны проверить правильность начислений и дать ответ в течение 30 календарных дней.

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