«Шок-контент». Барнаульцы недоумевают от роста счетов за отопление

Жителям Барнаула пришли квитанции за отопление по новым тарифам Фото: Олег УКЛАДОВ

В декабре жителям Барнаула пришли квитанции за отопление по новым тарифам. Горожане оказались шокированы цифрами.

«Богатые будут богаче»

– Пришла квитанция за коммунальные услуги за декабрь. За отопление 4352 рубля! Такого не было в самые холодные зимы! Квартира 40 квадратных метров,- написала участница паблика «Barnaul22» Татьяна.

Комментатор Наталья Захарова в ответ к посту привела свои цифры: плата только за отопление в квартире площадью 54 кв. метра составила 4 028 рублей, а в целом сумма составила 8 351 рубль.

– Квитанция без электроэнергии – 9032 руб. за 65 «квадратов», за отопление 4726,61. Ужас! – добавила Юлия Малахова.

– Когда заходишь в личный кабинет «Системы город», надо предупреждать, что это шок-контент. Молодцы, хорошо повысили тарифы на отопление. Ну, хоть у кого-то мечты сбываются. Богатые будут богаче, - отметила Даша Петрова.

«Топим улицу»

Одна из причин такой суммы в платежках объясняется тем, что в декабре произошло второе за год повышение тарифов на коммунальные услуги. В Барнауле разница по совокупному платежу не должна превышать 14,7%.

Плата за отопление составляет львиную долю от суммы платежки. В Барнауле большую часть потребителей обслуживает Сибирская генерирующая компания, которая повысила тариф 2241,440 до 2488,010 рублей за Гкал. Рост составил 11%.

Но сумма складывается еще и из объема начисленных услуг. В декабре потребленных Гкал во многих квартирах оказалось больше, чем в ноябре, причем, по мнению горожан, топили неоправданно сильно.

«Окна дома все открыты, батареи перекрываем, стояки жарят, что в минус 30 дышать не чем. Топим улицу и помогаем кому-то заработать», – написала Наталья Захарова.

Куда жаловаться

В правительстве Алтайского края отмечают, что в регионе продолжает действовать система компенсаций выплат за счет бюджета.

С декабря во всех муниципалитетах Алтайского края совокупный платеж гражданина за коммунальные услуги не может вырасти более чем на 10,3%, а в Барнауле и Бийске не более чем на 14,7% и 11,4% соответственно.

– Если рост выше, то необходимо обращаться за уточнениями порядка оформления и выдачи компенсаций в администрации городов и районов. Также, каждая ситуация, связанная с начислением платы за потребленные коммунальные услуги, требует индивидуального рассмотрения. Чтобы разрешить Ваши сомнения, напишите письменное обращение в Госинспекцию края, приложив копии квитанций за несколько месяцев, и направьте любым удобным для Вас способом, – прокомментировали в правительстве региона.

Письменное обращение в Госинспекцию края можно направить в личный кабинет в ГИС ЖКХ, почтой или доставить лично по адресу: пр. Ленина, 7, г. Барнаул, 656043. Специалисты инспекции должны проверить правильность начислений и дать ответ в течение 30 календарных дней.

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