В Барнауле для строительства развязки на Змеиногорском тракте нашли подрядчика

Новая трехуровневая развязка будет обладать повышенной пропускной способностью Фото: Минтранс Алтайского края

В Барнауле для строительства развязки на Змеиногорском тракте определили подрядчика. Об этом сообщает «Толк».

По данным издания, работы выполнит крупная московская компания за 2,9 млрд. рублей. Изначальная сумма контракта составляла 3,1 млрд. рублей.

Отметим, что новая трехуровневая развязка будет обладать повышенной пропускной способностью. Она соединит Южный и Змеиногорский тракты и федеральную трассу А-322. Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2023-2024 годах.

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