В Алтайском крае из-за роста случаев ОРВИ закрыты детский сад и 64 класса в школах

Медики призывают соблюдать общие меры профилактики ОРВИ и гриппа.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Алтайском крае растет число заболевших ОРВИ. За предыдущую неделю зарегистрировано 19 тысяч случаев. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.
По состоянию на 17 января из-за отсутствия более 20% детей по причине заболевания острой респираторной вирусной инфекцией полностью закрыт один детский сад. Частично закрыты 64 класса в 15-ти школах, а также 23 группы в 16-ти дошкольных образовательных учреждениях.
Медики призывают соблюдать общие меры профилактики ОРВИ и гриппа.
- Родителям необходимо быть особенно внимательными к здоровью своих детей и в организованный коллектив отправлять только здорового ребенка, - уточняют в Роспотребнадзоре.
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