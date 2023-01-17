Ситуация находится на контроле регионального Роспотребнадзора Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае выявили четыре заболевших корью. В круг контактных входит более 400 человек, все они находятся под наблюдением медиков. В нашем материале – где выявили заболевших, симптомы кори, вакцинация.

Что известно о заболевших?

На данный момент официально корь подтверждена у четырех человек. Причем они не знакомы между собой, но посещали регионы, в которых уже выявили корь. Больные госпитализированы. Их состояние оценивают как средней степени тяжести. Неизвестно, были ли зараженные привиты ранее.

Один из заболевших – житель Барнаула, еще трое – из Тальменского района. Всем больным не более 30 лет. По предварительным данным, в круг контактных входит более 400 человек в регионе. Ситуация находится на контроле регионального Роспотребнадзора.

Противоэпидемические мероприятия

На данный момент проходят противоэпидемические мероприятия. Специалисты устанавливают круг контактных. Также организована вакцинация контактных, которые ранее не были привиты.

Например, а Барнауле в их число вошли жители дома по улице Сергея Ускова, 37. Там был зарегистрирован первый случай заболевания. Медики до 27 января будут проводить поквартирный осмотр жителей.

- Убедительно прошу не игнорировать приход врача! К сожалению, на минувших выходных медики столкнулись с массовым нежеланием людей пускать их в свои квартиры, осматривать на наличие признаков кори и вакцинироваться, - говорит главврач городской поликлиники №14 Дмитрий Денисов.

Симптомы кори

Как рассказал главный врач городской поликлиники №14 в Барнауле Дмитрий Денисов, корь – инфекция, которая передается воздушно-капельным путем.

- Это значит, что при контакте заболевают практически все не привитые и ранее не болевшие люди любого возраста, - уточняет главврач.

Наиболее часто встречающиеся симптомы кори – интоксикация, температура, насморк, кашель и конъюнктивит.

- На слизистой щек образуется энантема в виде манной крупы. По энантеме можно заподозрить корь еще до появления сыпи, - говорит Дмитрий Денисов.

Сыпь у больных появляется поэтапно. В первый день - на голове и шее. В течение двух дней она распространяется уже на туловище и конечностях. Средний инкубационный период длится одну-две недели. Отметим, что в тяжелых случаях корь может привести к пожизненной инвалидности и даже летальному исходу.

Вакцинация

По словам медиков, единственный способ защититься от кори – прививки. Вакцинация проводится в плановом порядке и в 95% случаях формирует стойкий длительный иммунитет.

Первую прививку детям ставят в год, а вторую в шесть лет. Взрослые вакцинируются 18-35 лет в том случае, если они не привиты вообще или имеют только одну прививку.

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