На алтайской трассе произошло ДТП, пострадали три человека

Проводится проверка Фото: Олег УКЛАДОВ

В Троицком районе Алтайского края сегодня утром, 18 января, произошло ДТП. Есть пострадавшие. Подробности рассказали в ГУ МВД России по региону.

- По предварительным данным, девушка 1992 года рождения, на автомобиле «Mazda 6» не учла дорожные метеорологические условия и не выбрала безопасную скорость движения, в результате чего допустила выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Nissan Patrol» (водитель - мужчина 1983 года рождения), - уточняет ведомство.

В ДТП пострадали три человека: пассажир автомобиля «Mazda 6» (мужчина 1969 года рождения) и пассажиры «Nissan Patrol» (две женщины 1983 и 1949 годов рождения). Им оказана необходимая медпомощь на месте. Сотрудники полиции проводят проверку.

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