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НовостиПроисшествия17 января 2023 6:37

В ГИБДД рассказали подробности массового ДТП с экскаватором-погрузчиком в Барнауле

Пострадал один человек
Герман Архаров
Полицейские проводят проверку

Полицейские проводят проверку

Фото: Олег УКЛАДОВ

16 января в Барнауле произошло массовое ДТП с участием экскаватора-погрузчика. Подробности рассказали в ГИБДД краевой столицы.

Авария произошла в 20:10 в районе дома № 21 на улице Кутузова. Водитель экскаватора-погрузчика выехал на встречку и столкнулся с автомобилями Freightliner, Mitsubishi Lancer, Hyundai Accent и Kia Soul

В результате ДТП пострадал водитель Hyundai ему оказали помощь в больнице, госпитализация не потребовалась.

Известно, что у водителя экватора-погрузчика были признаки опьянения. Он отказался проходить медицинское освидетельствование. В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении.

Правоохранители проводят проверку.