Барнаульцы пожаловались на бездомных псов, которые загрызли несколько домашних питомцев

Скриншот публикации в группе «Инцидент Барнаул»

Жители барнаульского садоводства «Дружба» пожаловались на стаю бездомных собак, которая загрызла уже несколько домашних питомцев. Об этом сообщают в группе «Инцидент Барнаул».

Жители садоводства уже обращались в приют «Ласка», но когда сотрудники приехали на место, то бездомных животных не оказалось. Специалисты якобы отказались повторно приезжать на вызов.

- Как с собаками бороться? Они за последний месяц загрызли двух кошек, собаку! Не дай бог кинутся на человека! – пишут в группе.

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