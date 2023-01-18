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НовостиОбщество18 января 2023 6:10

В барнаульском поселке ввели карантин из-за опасной болезни лошадей

На момент действия карантина запрещается ввоз и вывоз лошадей
Антонина Лышова
Очаг заболевания – территория личного подсобного хозяйства

Очаг заболевания – территория личного подсобного хозяйства

Фото: Антонина Лышова

В барнаульском поселке Центральный из-за опасной болезни лошадей объявлен карантин. Приказ опубликован на сайте управления ветеринарии Алтайского края.

- Утвердить план мероприятий по ликвидации очага и предотвращения распространения его возбудителя, - написано в приказе от 23 декабря 2022.

Отметим, что очаг заболевания – территория личного подсобного хозяйства. На момент действия карантина запрещается ввоз и вывоз лошадей с этой территории. У лошадей этого подсобного хозяйства выявили инфекционную анемию. Данное заболевание не лечится и приводит к гибели животных.

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