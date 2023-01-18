В Алтайском крае в декабре 2022 года подешевели продукты

в регионе в декабре 2022 года замедлилась годовая инфляция Фото: Вера Березовская

В Алтайском крае в декабре 2022 года замедлилась годовая инфляция по отношению к предыдущему году на 7,9 процентного пункта после пикового значения в апреле. Об этом сообщает Министерства экономического развития региона.

Продукты подешевели на 0,6% относительно предыдущего месяца. Стали дешевле мясо, рыбопродукты, масло, сыр, сахар, кондитерские изделия, чай, кофе, какао и другое. Снижение цен заметно на 10 из 24 социально значимых продуктов питания.

- В течение семи месяцев подряд фиксируется снижение цен на крупу гречневую-ядрицу, на протяжении четырех – на сахар-песок, на протяжении трех – на муку пшеничную, второй месяц подряд снижаются цены на масло сливочное, - пишет министерство.

Больше всего подешевели в декабре сахар, гречневая крупа, вермишель, чай и пшено. Цены на непродовольственные товары в декабре остались на уровне предыдущего месяца.

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