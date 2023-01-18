«Самый непредсказуемый ресурс». Барнаульцам рассказали, каких счетов ждать за отопление в январе

Цифры в квитанциях за отопление в декабре шокировали горожан Фото: Олег УКЛАДОВ

Цифры в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги в декабре оказались настоящим шок-контентом для многих жителей Барнаула. Особенно подорожало отопление. Суммы оказались беспрецендентными. В соцсетях горожане возмущались, что столько не начисляли даже в самые холодные зимы. Чем оправданы такие счета, попытался объяснить в ходе прямого эфира директор теплосбытового подразделения СГК Игорь Холодков.

Холодный декабрь

Игорь Холодков отметил, что отопление - это «самый непредсказуемый ресурс» в строке коммунальных услуг. В отличие от других позиций он сильно зависит от внешних факторов: температуры воздуха за окном и энергоэффективности дома.

На росте суммы в платежке сказались два фактора: произошедшее дважды в 2022 году повышение цены на тепло и более холодный, чем в 2021 году, декабрь. По словам спикера в декабре прошлого года средняя температура по Барнаулу составила минус 8,3 градусов, в декабре 2022 было гораздо холоднее – минус 20,4 градуса.

– Потребность домов в большем объеме тепла для поддержания нормативных показателей в условиях неблагоприятной погоды сопровождается ростом потребления, - отметил Холодков. – Влияет не только температура воздуха, но и энергоэффективность домов. Расход тепла может зависеть от того, насколько уделялось внимание межпанельным швам, окнам в подвалах, на чердаках, дверям в подъездах.

«Выгоды от перетапливания у нас нет»

Однако среди горожан бытует мнение, что поставщики тепла намеренно перетапливают, чтобы больше начислить. В некоторых квартирах настолько жарко, что приходится открывать окна и «топить улицу».

– Никакой выгоды от перетапливания у нас нет, - заверил Холодков. – «Перетопы» – это чрезмерная нагрузка на систему, которые приводят к износу. Перспективная задача нашей компании – это повышать надежность, а не баловаться режимами.

Счета за декабрь – будут потолком?

По предварительному прогнозу, сумма начислений за отопление в квитанциях барнаульцев за январь 2023 года, скорее всего, не будет выше той, что начислили в декабре 2022 года.

– С высокой долей вероятностью выше квитанция не будет. Опять же, почему не говорю об этом вполне уверенно, потому что жилой фонд у нас разный. В некоторых квартирах превышение может все-таки быть по независящим от нас причинам, - сказал Холодков. - Надеемся, что наложение цены и мороза больше не случится, цифры декабря окажутся максимальным потолком этой зимой.

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