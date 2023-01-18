На алтайском предприятии двое мужчин похитили четыре мешка семечек

Подозреваемые спрятали мешки в канаве Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае двое мужчин открыто похитили с территории предприятия четыре 27-килограммовых мешка семечек. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Известно, что мужчины 1983 и 1982 годов рождения подрабатывали на предприятии. Один из них предложил другому похитить четыре мешка семечек. Напарник согласился.

- Противоправные действия заметил и хотел пресечь заместитель директора организации, однако напарники проигнорировали его замечание и завершили начатое. Представитель руководства написал заявление в полицию,- уточняет ведомство.

Правоохранители нашли мешок семечек в доме одного из подозреваемых. Остальные мешки они якобы оставили в канаве, но не помнят, где она находится, так как были в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело.

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