Барнаульцы 21 января смогут сдать елки после новогодних праздников на переработку

В краевой столице будет организовано несколько точек сбора деревьев Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Барнаула в субботу, 21 января, смогут сдать елки после новогодних праздников на переработку. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В краевой столице будет организовано несколько точек сбора деревьев. Они будут расположены по следующим адресам: на площади Народной, в Зелёном сквере на площади Октября, на ул. Балтийской, 53, у ТРЦ «Гулливер» и около ТЦ «Огни», а также на парковке строительного супермаркета, расположенного на Павловском тракте, 192а. Отметим, что пункты будут работать с 11:00 до 13:00.

- Все сданные ёлки используют в производстве плит MDF на Павловском деревообрабатывающем комбинате, - уточняет пресс-служба.

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