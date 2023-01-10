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Общество10 января 2023 1:00

Елочка, бай-бай! Где в Барнауле собирают новогодние елки на переработку

В Барнауле 21 января проведут акцию по сбору елок
Вера Березовская
Акцию по сбору елок барнаульские экоактивисты проводят уже несколько лет

Акцию по сбору елок барнаульские экоактивисты проводят уже несколько лет

Фото: Олег УКЛАДОВ

Главной новогодней красавице не место на мусорке – так считают экоактивисты организации «Мусора.Больше.Нет». 21 января в Барнауле пройдет очередная акция по сбору елок. «Отработавшие» праздники натуральные хвойные деревья получат вторую жизнь. Где будут расположены пункты приема, в каком виде нужно приносить ели и что с ними происходит потом, рассказала «КП» координатор проекта Ольга Далгатова.

В каком виде приносить елки на переработку

Акцию по сбору елку барнаульские экоактивисты проводят с 2018 года. За все это время несколько тысяч новогодних красавиц отправились не на полигон, а в переработку.

Изначально елки в основном отправляли на подкормку лошадей в конно-спортивных клубах. Хвоя содержит массу витаминов, поэтому очень полезна для животных, особенно зимой. Требования к таким елкам были довольно строгие:

– Деревья должны были быть не сухими, без гвоздей, новогодней мишуры и других украшений, чтобы не навредить животным, - рассказывает Ольга Далгатова.

В этом году собранные деревья не будут использовать в качестве корма. Все они отправятся на Павловский деревообрабатывающий комбинат, который входит в холдинг «Алтайлес». Там их порубят и используют в производстве плит MDF.

Как поясняет Ольга Далгатова, деревья по-прежнему нужно приносить очищенными от новогодних украшений. Но теперь они могут быть даже засохшими – примут все. Елки можно принести целыми или разрубленными, это не имеет значения.

Где будут работать точки приема елок

Точки приёма будут работать в субботу, 21 января с 11:00 до 13:00:

– на площади Народной;

– в Зеленом сквере на площади Октября;

– на Балтийской, 53;

– у ТРЦ «Гулливер»;

– около ТЦ «Огни»;

– на парковке строительного супермаркета, расположенного на Павловском тракте, 192а.

Организаторы экологической акции - некоммерческая организация «Мусора.Больше.Нет» и отдел по охране окружающей среды администрации Барнаула.

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