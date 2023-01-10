Елочка, бай-бай! Где в Барнауле собирают новогодние елки на переработку

Акцию по сбору елок барнаульские экоактивисты проводят уже несколько лет Фото: Олег УКЛАДОВ

Главной новогодней красавице не место на мусорке – так считают экоактивисты организации «Мусора.Больше.Нет». 21 января в Барнауле пройдет очередная акция по сбору елок. «Отработавшие» праздники натуральные хвойные деревья получат вторую жизнь. Где будут расположены пункты приема, в каком виде нужно приносить ели и что с ними происходит потом, рассказала «КП» координатор проекта Ольга Далгатова.

В каком виде приносить елки на переработку

Акцию по сбору елку барнаульские экоактивисты проводят с 2018 года. За все это время несколько тысяч новогодних красавиц отправились не на полигон, а в переработку.

Изначально елки в основном отправляли на подкормку лошадей в конно-спортивных клубах. Хвоя содержит массу витаминов, поэтому очень полезна для животных, особенно зимой. Требования к таким елкам были довольно строгие:

– Деревья должны были быть не сухими, без гвоздей, новогодней мишуры и других украшений, чтобы не навредить животным, - рассказывает Ольга Далгатова.

В этом году собранные деревья не будут использовать в качестве корма. Все они отправятся на Павловский деревообрабатывающий комбинат, который входит в холдинг «Алтайлес». Там их порубят и используют в производстве плит MDF.

Как поясняет Ольга Далгатова, деревья по-прежнему нужно приносить очищенными от новогодних украшений. Но теперь они могут быть даже засохшими – примут все. Елки можно принести целыми или разрубленными, это не имеет значения.

Где будут работать точки приема елок

Точки приёма будут работать в субботу, 21 января с 11:00 до 13:00:

– на площади Народной;

– в Зеленом сквере на площади Октября;

– на Балтийской, 53;

– у ТРЦ «Гулливер»;

– около ТЦ «Огни»;

– на парковке строительного супермаркета, расположенного на Павловском тракте, 192а.

Организаторы экологической акции - некоммерческая организация «Мусора.Больше.Нет» и отдел по охране окружающей среды администрации Барнаула.

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