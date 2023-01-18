В барнаульской поликлиники №7 установили новый цифровой рентген

Еще один плюс цифрового рентгена - не нужно проявлять снимки Фото: Олег УКЛАДОВ

В барнаульской поликлинике №7 установили новый цифровой рентгенодиагностический комплекс. Об этом сообщает «Толк».

Новое устройство позволяет снизить дозу лучевого облучения, детализировать снимки и улучшить качество, ускорить процесс получения результата, а также увеличить число исследований. Еще один плюс цифрового рентгена - не нужно проявлять снимки. Они сразу представлены как электронные файлы, которые можно хранить в базе данных.

- Изображение можно получить гораздо быстрее. Оно выводится на экран менее чем через минуту. Нет необходимости ходить проявлять снимок и, соответственно, содержать проявочную комнату. Не нужно закупать фиксажи и проявители. На стандартном рентгене лаборант проявлял все вручную, – объяснил заведующий рентген-отделением городской поликлиники №7 Антон Долгов.

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