Синоптики рассказали, какая погода будет в Алтайском крае 18 января

В Барнауле будет преимущественно без осадков Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае температура воздуха составит -5... -10 градусов. Местами столбики термометров покажут до -15 градусов. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

- Преимущественно без осадков, по востоку небольшой снег, метели, - обещают синоптики.

Ветер будет дуть северо-западный. Его скорость составит 4-9 м/с, местами порывы могут достигать до 14 м/с. В Барнауле синоптики прогнозируют -8...-10 градусов. Преимущественно без осадков.

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