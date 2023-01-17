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НовостиОбщество17 января 2023 8:37

Барнаульцев на Крещение 19 января угостят ароматным чаем и кашей

Полевая кухня будет работать у Покровского кафедрального собора
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
В храме организуют раздачу святой воды

В храме организуют раздачу святой воды

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле на Крещение, 19 января, будет работать полевая кухня. Как рассказал «Комсомолке» барнаульский священник Александр Микушин, у Покровского кафедрального собора (ул.Никитина, 137) все желающие смогут попробовать кашу и чай.

- Во дворе у собора мы будем раздавать кашу и ароматный чай на травах Горного Алтая. Полевая кухня начнет работу в 12:00, - поделился отец Александр.

Также в храме пройдет раздача святой воды.

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