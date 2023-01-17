Барнаульцев на Крещение 19 января угостят ароматным чаем и кашей

В храме организуют раздачу святой воды
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Барнауле на Крещение, 19 января, будет работать полевая кухня. Как рассказал «Комсомолке» барнаульский священник Александр Микушин, у Покровского кафедрального собора (ул.Никитина, 137) все желающие смогут попробовать кашу и чай.
- Во дворе у собора мы будем раздавать кашу и ароматный чай на травах Горного Алтая. Полевая кухня начнет работу в 12:00, - поделился отец Александр.
Также в храме пройдет раздача святой воды.
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