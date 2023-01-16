В СГК рассказали, какие суммы в квитанциях за тепло могут увидеть барнаульцы в январе

Рост суммы в платеже за ЖКУ произошел по двум основным причинам Фото: Олег УКЛАДОВ

Сумма начислений за отопление в квитанциях барнаульцев за январь 2023 года, скорее всего, не будет выше той, что начислили в декабре 2022 года. Такой предварительный прогноз во время прямого эфира дал директор теплосбытового подразделения СГК Игорь Холодков.

По словам спикера, компания ведет мониторинг и дистанционный сбор данных с тех многоквартирных домов, где это возможно.

– Пока цифры обнадеживающие. С высокой долей вероятности выше, чем в декабре, квитанции за тепло не будут, – рассказал Холодков.

При этом он отметил, что в некоторых случаях все-таки могут оказаться выше декабрьских.

По словам Холодкова, рост суммы в платеже за ЖКУ произошел по двум основным причинам: двукратное изменение цены на тепло в 2022 году и более холодный, чем в 2021 году, декабрь.

Напомним, внеплановое повышение тарифов с 1 декабря произошло на все виды коммунальных услуг по всей стране.