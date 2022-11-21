Рост платы за «коммуналку» в среднем по стране должен составить 9% Фото: Олег УКЛАДОВ

Правительство установило новые тарифы ЖКХ в России с 1 декабря 2022 года. Алтайский край – не исключение, за «коммуналку» теперь однозначно придется платить больше. С чем связано повышение цен, а главное, насколько сильно вырастут тарифы – пояснили в управлении по государственному регулированию цен и тарифов и министерстве строительства и ЖКХ региона.

Почему поднимется плата за услуги ЖКХ-2022?

Решение об изменении тарифов на услуги ЖКХ приняло правительства РФ. Соответствующее Постановление № 2053 вступило в силу 14 ноября 2022 года.

По словам чиновников, пересмотр тарифов на коммунальные услуги – решение вынужденное. Это вызвано необходимостью обеспечить бесперебойную работу, предотвратить ухудшения состояния инфраструктуры ЖКХ, а также не допустить снижения надежности и качества жилищно-коммунальных услуг для потребителей.

Как поясняют власти, действующие тарифы не могут гарантировать этого. Они были установлены, исходя из рыночных цен ресурсов и заработной платы 2020 года с учетом прогнозов Минэкономразвития России.

- Однако темы роста цен на энергетические ресурсы существенно разошлись с прогнозируемыми показателями, – пояснили власти.

Напрямую на тарифы влияет, например, цена угля. С осени 2020 года топливо стало дороже более, чем на 50%. Также сказался и рост минимальной заработной платы работников теплоснабжающих организаций.

– Минимальная заработная плата в Алтайском крае с начала 2021 по конец 2022 выросла с 13000 рублей до 16638 рублей, то есть почти на 28%. Соответственно, поставщики коммунальных услуг уже сегодня фактически несут повышенные расходы, которые не учтены в полном объеме в действующих тарифах, несут убытки, - поясняют чиновники.

Напомним, последний раз тарифы на услуги ЖКХ в Алтайском крае менялись 1 июля. Что примечательно, тогда особо поднялась в цене плата за холодную воду. Как тогда поясняли чиновники, рост тарифов связан, в первую очередь, с изношенностью коммунальной инфраструктуры и фондов, которые нуждаются в регулярном текущем и капитальном ремонте.

Новые тарифы на услуги тарифы ЖКХ в Алтайском крае-2022

По постановлению правительства, рост платы за «коммуналку» в среднем по стране должен составить 9%. Но в Алтайском крае цены за услуги ЖКХ поднимутся еще выше.

Дело в том, что для каждого региона будут действовать допустимые отклонения от среднего уровня. В Алтайском крае это норма установлена в размере 2,4%.

– Таким образом, учитывая требования федерального законодательства, совокупный платеж гражданина за коммунальные услуги может вырасти на 11,4%, – сообщают краевые власти.

Совокупный платеж включает плату за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, твердое топливо, отведение сточных вод, обращение с ТКО.

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