Барнаульский зоопарк показал малюток-медвежат

Они нежатся в объятиях мамы-медведицы Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский зоопарк опубликовал видео с маленькими медвежатами. Напомним, самка гималайского медведя по кличке Даша обзавелась потомством в Новый год.

Медвежата появились на свет после трагической новости – смерти их отца, любимца публики зоопарка, гималайского медведя по кличке Жора. Вскрытие показало у него врожденную патологию

1 января на первом обходе нового года специалисты зверинца услышали из домика Даши волшебное урчание новорожденных «Жориковичей» - родились два медвежонка.