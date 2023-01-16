Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 января 2023 10:23

Барнаульский зоопарк показал малюток-медвежат

Они родились в Новый год
Вера Березовская
Они нежатся в объятиях мамы-медведицы

Они нежатся в объятиях мамы-медведицы

Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский зоопарк опубликовал видео с маленькими медвежатами. Напомним, самка гималайского медведя по кличке Даша обзавелась потомством в Новый год.

Медвежата появились на свет после трагической новости – смерти их отца, любимца публики зоопарка, гималайского медведя по кличке Жора. Вскрытие показало у него врожденную патологию

1 января на первом обходе нового года специалисты зверинца услышали из домика Даши волшебное урчание новорожденных «Жориковичей» - родились два медвежонка.