В барнаульском зоопарке гималайская медведица родила после гибели «супруга»

Жорик прожил в зоопарке 12 лет Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

В канун Нового года в барнаульском зоопарке произошло сразу два громких события – грустное и радостное: погиб любимец публики, но он успел стать отцом.

К сожалению, 2022 год в «Лесной сказке» завершился трагически – погиб любимец публики, гималайский мишка Жора. Вскрытие показало у него врожденную патологию. Но несмотря на это он прожил в зоопарке 12 счастливых лет и все это время был числе главных его звездочек. У него сложились прекрасные отношения не только со своей второй половинкой медведицей Дашей, но и с руководством.

– Сложно найти человека, который бы не любовался тем, как Жора встречал директора зоопарка Сергея Викторовича Писарева, выпрашивал (читай «требовал») мороженое! А как они дружили с Александром (Чеботаревым, заместителем директора. – прим.ред.)! Жора навсегда в наших сердцах! Он прожил 12 лет благодаря ежедневной заботе и любви наших сотрудников, - говорят в зоопарке.

За эти годы Жора не раз становился родителем. Его наследники разъехались по всей стране, но запомнились барнаульцам своей непоседливостью. Кстати, и сам папа и его малыши или Жориковичи, как их называли в зоопарке, зимой в спячку практически не впадали, чего не скажешь про медведицу Дашу. Она старалась экономить энергию. Зачастую ради того, чтобы выносить потомство. И как оказалось, уже после гибели Жоры на свет появились его малыши!

– А потом случилось чудо! Самое настоящее! Самое новогоднее! 1 января на первом обходе нового года наши специалисты услышали из домика Даши волшебное урчание маленьких медвежат! И, скажем честно, мы не смогли сдержать слез от радости. Вот такой привет от нашего Жорика, - добавляют сотрудники «Лесной сказки».

Но и это оказалось не все! Чудеса продолжились! Совсем недавно в зоопарк пришло сообщение о том, что пятилетний гималайский медвежонок Тимошка срочно ищет дом. Руководство в считанные часы приняло решение о его переводе и вот в первые же дни января в «Лесной сказке» появился новый постоялец. Возможно он сможет подружиться с Дашей и ее малышами.

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