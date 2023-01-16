Скончался пожарный, который пострадал при возгорании барнаульского ТЦ «Успех»

Пожар произошел 9 января Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Барнауле умер пожарный, который пострадал при тушении возгорания в ТЦ «Успех». Спасатель скончался в больнице, сообщил «КП-Барнаул» источник.

Напомним, инцидент произошел 9 января в здании торгового центра «Успех» по адресу ул. Попова, 214. Один из бойцов пожарной охраны пострадал при ликвидации возгорания. Его госпитализировали в БСМП №2. Пострадавший впал в кому и был подключен к аппарату ИВЛ.

Как ранее рассказывал «КП» источник, знакомый с ситуацией, у пожарного расплавилась маска. Он надышался опасными продуктами горения и получил опасный ожог легких.