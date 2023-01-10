На месте пожара Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Пожарный, пострадавший при тушении ТЦ «Успех» в Барнауле, находится в коме на ИВЛ. Об этом сообщил минздрав региона. Молодой человек находится в отделении токсикологии БСМП №2.

- Парень в реанимации, ребята из пожарной части №5, куда он недавно перевелся из Новосибирска, конечно очень сильно за него переживают, - рассказал «Комсомолке» опытный пожарный, пожелавший остаться неизвестным.

По данным МЧС, ЧП произошло в складе автоцентра «Вианор», расположенном в здании ТЦ «Успех». В помещении находилась резина и другие автомобильные принадлежности.

- Ребята, по моим сведениям, шли на третьем этаже, проверяя помещение на наличие людей, - рассказывает наш информатор. - Там, скорее всего, произошел взрыв, температура подскочила до 900 градусов, у парня, который шел первым, маска стала плавиться, двое пожарных, следующих за ним, получили ожоги спины и рук. Несмотря на полученные травмы, ребята приступили к спасению товарища, у одного при этом тоже маска стала трещать. Эвакуированный пожарный, оставшийся без маски, которую сорвал, когда та стала прилипать к коже лица, надышался опасными продуктами горения и получил опасный ожог легких.

Напомним, пожар вспыхнул ночью 9 января. В здании ТЦ находились 2 охранника, они вышли сами. Пожарные, локализовавшие горение на 500 квадратных метров, работали по повышенному рангу, привлекли 92 человека и около 30 единиц техники.

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