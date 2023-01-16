Крупный пожар произошел на предприятии в алтайском райцентре

Пожарным удалось локализовать огонь на площади около 300 квадратных метров Фото: Олег УКЛАДОВ

В селе Романово Алтайского края произошел крупный пожар. Подробности ЧП рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Возгорание началось вечером 15 января в одноэтажном административном здании местного предприятия по ул. Захарова. Пожарным удалось локализовать огонь на площади около 300 квадратных метров. Пострадавших на пожаре нет.

- Обстоятельства происшествия уточняются, предварительная причина случившегося — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, - отмечают в МЧС.

Напомним, ранее в Барнауле пожарные спасли из горящей девятиэтажки 11 человек.