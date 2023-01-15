В Барнауле пожарные спасли из горящей девятиэтажки 11 человек

Площадь пожара составила 8 квадратных метров Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле вчера вечером, 14 января, произошел пожар в многоэтажном доме по улице Попова. Были спасены люди. Об этом сообщает ГУ МЧС Росиии по Алтайскому краю.

- Сообщение о возгорании поступило в 23:16. По приезду пожарно-спасательных подразделений, на 9 этаже дома было сильное задымление, в одной из квартир горели вещи и мебель, - уточняет пресс-служба.

Пожарные спасли 11 человек, в том числе два ребенка. Их вывели по лестничным маршам. Отмечается, что площадь пожара составила 8 квадратов. Он ликвидирован. На данный момент причины пожара выясняются.

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