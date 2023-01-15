Проводятся противоэпидемические мероприятия Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле зарегистрировали случай заболевания корью. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

- Проводятся противоэпидемические мероприятия: устанавливается круг контактных, за контактными проводится медицинское наблюдение, организована иммунизация непривитых контактных, - уточняют в Роспотребнадзоре.

Отметим, что эпидситуация находится на контроле регионального Роспотребнадзора. Корь - вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Это заболевание очень заразное. Корью заражаются практически все незащищенные лица, которые контактировали с больным.

Единственное средство защиты - вакцинация. Она проводится в плановом порядке. Детям делают прививки в один год и в шесть лет, а взрослым - однократно до 35 лет (не болевшим, не привитым, привитым однократно). В 95% случаях формируется стойкий длительный иммунитет.

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