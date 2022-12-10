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НовостиОбщество10 декабря 2022 6:31

Алтайский медик рассказал, чем отличается грипп от коронавируса

Грипп буквально валит с ног
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Температура при гриппе растет молниеносно

Температура при гриппе растет молниеносно

Фото: Анна СЕМИНА

Главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко рассказал, чем отличаете грипп от коронавируса.

– Грипп - острая история. Часто пациент может назвать если не час, то часть дня, когда он превратился в больного, - объяснил специалист.

В отличие от коронавируса и ОРВИ, он начинается резко. Пациент буквально на глазах валится с ног. В первые же часы он ощущает сильную слабость, ломоту в мышцах и даже костях, резко повышается температура.