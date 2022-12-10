Алтайский медик рассказал, чем отличается грипп от коронавируса

Температура при гриппе растет молниеносно Фото: Анна СЕМИНА

Главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко рассказал, чем отличаете грипп от коронавируса.

– Грипп - острая история. Часто пациент может назвать если не час, то часть дня, когда он превратился в больного, - объяснил специалист.

В отличие от коронавируса и ОРВИ, он начинается резко. Пациент буквально на глазах валится с ног. В первые же часы он ощущает сильную слабость, ломоту в мышцах и даже костях, резко повышается температура.