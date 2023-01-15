Барнаульцев за рулем просят быть внимательными и осторожными Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле дорожные службы продолжают работать в усиленном режиме из-за непогоды. Акцент сделан на устранение снежной корки на дорогах при помощи автогрейдеров. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

В ночь на 16 января на дорогах будет задействовано до 162 единиц спецтехники, из них десять автогрейдеров. Список улиц и проспектов, где будут проводить работы по устранению снежного наката, можно посмотреть здесь.

- Барнаульцев за рулем просят быть внимательными и осторожными, соблюдать правила дорожного движения и парковки, с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники, - пишет пресс-служба.

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